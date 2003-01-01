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Тюменские полицейские задержали подозреваемого в целой серии краж на кладбищах.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, к правоохранителям обратился мужчина с заявлением о краже могильной ограды с кладбища, расположенного в Тюменском районе. Уполномоченные уголовного розыска сработали грамотно и оперативно — по подозрению в кощунственном преступлении был задержан житель Тюмени 1968 года рождения.

Он признался, что украденное сдал в пункт приема металлов, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды. Кроме того, выяснилось, что задержанный может быть причастен еще к ряду других аналогичных преступлений, то есть краж на кладбищах.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 158-й статье (часть 2) УК РФ, которая предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.