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В Тюменской области определили лучшие программы в сфере отдыха и оздоровления детей, которые реализовывались в 2016 году.

Как сообщает областной департамент социального развития, в номинации «Программа профильной смены по организации детского отдыха загородных стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей победили проекты «Приключения в Олимпийской деревне» и «Тюмень — город для детей» от центра «Алые паруса».

В номинации «Комплексная программа по организации детского отдыха учреждений, обеспечивающих летний отдых детей и отдых детей в лагерях с дневным пребыванием» победил «Музейный комплекс И.Я. Словцова» за программу «Семь чудес Тюмени».

В номинации «Программа профильной смены по организации детского отдыха учреждений, обеспечивающих летний отдых детей и отдых детей в лагерях с дневным пребыванием» первое место отдали Упоровскому центру культуры и досуга, а 1-е место в номинации «Программа профильной /тематической смены, направленная на трудовое воспитание, профориентацию» занял Областной реабилитационный центр «Родник».