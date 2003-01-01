·

185 тысяч тюменских детей организованно отдохнут во время летних каникул.

Об этом было заявлено на очередном заседании межведомственной комиссии, где обсуждались вопросы организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних предстоящим летом.

Показатель охвата организованными формами отдыха сохранится на уровне прошлого года — 93%. 48 тысяч ребят отправятся на каникулы в рамках льготных программ. Особое внимание будет уделено обеспечению безопасности детей во время отдыха, включая перевозку и пребывание на воде.

Продолжается заявочная кампания на путевки по программе софинансирования на летние каникулярные смены. С 17 апреля началась электронная запись на третью летнюю смену в детские лагеря и центры. Добавим, что для жителей Тюменской области работает телефон горячей линии (3452) 50-26-19.