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В Ишиме продолжают контролировать паводковую ситуацию.

— Сегодня очевидно, что масштаб событий прошлого года не повторится. Но говорить о том, что паводок завершен, преждевременно. Органы управления, подразделения МЧС, МВД и городского хозяйства работают в режиме повышенной готовности, — отметили в управлении по делам ГО и ЧС города.

По информации администрации Ишима, с начала активного снеготаяния уровень воды в реке Карасуль достиг 530 сантиметров, в реке Мергень — 315 сантиметров. Продолжаются мероприятия по обеспечению беспрепятственного стока паводковых вод и освобождению ото льда и мусора подмостовых пространств и изгибов русла на реке Карасуль.

Специалисты вновь обратились к жителям города с убедительной просьбой сохранять спокойствие и следить за официальной информацией в СМИ, соблюдать рекомендации по правилам поведения в период паводка, заранее позаботиться о сохранности документов, ценностей и личных вещей.