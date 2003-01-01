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В Тюменском районе продолжается весенний призыв на воинскую службу.

Как сообщает районное управление информационной политики, с территории муниципального образования планируется призвать 150 граждан. Они будут направлены в основном в части Центрального, Западного и Восточного военных округов в Воздушно-десантные войска, Военно-морской флот, войска Национальной гвардии, ВКС и другие.

Призывная кампания проходит в тесном взаимодействии с администрацией Тюменского района, учреждениями здравоохранения, образования и органами внутренних дел. Призывники обеспечиваются всем необходимым, а детям-сиротам и детям из малообеспеченных семей планируется выдавать сотовые телефоны.

— Военнослужащие в частях занимаются только боевой подготовкой, все хозяйственные работы выполняются сторонними организациями. Новый распорядок дня предусматривает время послеобеденного отдыха и дни дополнительного отдыха. В большинстве воинских частей имеются телефоны доверия. Серьезное внимание уделяется качеству питания, форме одежды, бытовым условиям, — отмечает начальник отдела военного комиссариата области по Тюменскому, Нижнетавдинскому и Ярковскому районам Андрей Матвеев.