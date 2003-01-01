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В Ямало-Ненецком округе ведётся подготовка специалистов, которые будут сопровождать организованные детские и молодёжные группы к местам отдыха и обратно, а также работать в детских оздоровительных учреждениях. Комплексная программа школы «Наставники Ямала» реализуется в 12 муниципальных образованиях автономии.

В рамках школы, учредил которую Окружной молодёжный центр, проходят занятия — лекции, практикумы, мастер-классы, тренинги, групповые и индивидуальные консультации. Будущим наставникам рассказывают об юридических аспектах организации отдыха и оздоровления ребёнка без сопровождения родителей, правилах и санитарно-эпидемиологических требованиях к условиям перевозки организованных групп детей различными видами транспорта, особенностях формирования и развития временного детского коллектива и о многом другом.

По итогам обучения участники школы сдают зачёт в форме «Театра педагогических ситуаций», включающий теоретические и практические задания с поиском путей выхода из сложных ситуаций. Кандидатам в наставники, успешно прошедшим обучение, выдаются сертификаты.

Кстати, стать наставниками могут ямальцы от 21 года до 65 лет, которые имеют среднее или высшее профессиональное образование.