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В Ишиме усиливаются меры безопасности — в городе ждут осложнений с природными пожарами.

В связи с этим глава администрации Фёдор Шишкин обратился к землякам. Он напомнил, что с наступлением весеннего периода осложняется обстановка с пожарами. Как правило, в этот период происходит несанкционированное сжигание сухой травы, мусора. В условиях сухой и ветреной погоды даже маленькая искра может мгновенно превратиться в огненную стихию и нанести большой ущерб.

— Обращаюсь с просьбой быть предельно осторожными и внимательными, не посещать лесные массивы, расположенные на территории Ишима. Также прошу не допускать сжигания травы вблизи своих домов, на приусадебных и садоводческих участках. Не забывайте о пожарной безопасности и во время отдыха. Будьте осторожны при использовании открытого огня, в том числе при разжигании костра и устройстве мангала. Будьте внимательны и бдительны! — призвал градо­начальник.

По его словам, соблюдение мер пожарной безопасности — это залог общего благополучия, сохранности жизни и здоровья. А предупредить пожар легче, чем его потушить.