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В этом году в Нягани откроется профессиональное училище, рассчитанное на 400 человек.

В настоящее время завершается утепление и облицовка фасада учебного корпуса. Смонтирована система отопления. Закончен монтаж металлоконструкций кровли, ведутся электромонтажные работы, устанавливается вентиляция.

Это далеко не единственный крупный социальный объект, ввод которого намечен на текущий год. В Сургуте продолжается работа по реконструкции поликлиники окружной клинической больницы на 425 посещений в смену. Одновременно идет строительство двух блоков. Один из них готов почти на 100%.

Параллельно в Югорске возводится физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом. Его готовность специалисты оценивают в 87%. Выполнено строительство ограждающих конструкций и кровли, монтаж витражей, проложены наружные сети, завершено устройство тротуаров из брусчатки, установка бордюрного камня по периметру здания. Об этом сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.