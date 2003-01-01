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В муниципальном образовании накануне введен режим чрезвычайной ситуации в связи с резким подъемом воды в реке Ишим.

По состоянию на 11 мая в селе Абатское вода поднялась на 69 сантиметров, а общий ее уровень составил 916 сантиметров при критическом уровне в 1069 сантиметров. Водой были отрезаны шесть населенных пунктов, их жители оповещены о водозащитных дамбах.

Как сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области, глава региона Владимир Якушев провел оперативный штаб, на котором об обстановке доложил глава района Игорь Васильев. По словам губернатора, ситуация прогнозировалась.

— Волна с Ишима доходит до района, мы это прогнозировали. Все вопросы обеспечения населенных пунктов, которые будут отрезаны водой, медикаментами, продуктами, организации для детей учебного процесса решаются, все люди заранее оповещены, все необходимые мероприятия проведены, — сказал Владимир Владимирович.