·

В Тюменской области началась акция по профилактике алкоголизма.

Мероприятие приурочено к Международному дню борьбы с пьянством, который ежегодно отмечается 17 мая. Как сообщает областной департамент социального развития, в Тюменской области акция проходит в рамках проекта «Областной профилактический марафон «Тюменская область — территория здорового образа жизни!»

В течение месяца жителей региона ждут различные информационно-просветительские мероприятия, в том числе с активным использованием сети интернет. Специалисты посетят образовательные учреждения, трудовые коллективы. Пригласить специалистов областного центра профилактики и реабилитации можно по телефону в Тюмени (3452) 214-900.

Кроме того, есть возможность получить квалифицированную помощь по вопросам алкогольной и наркотической зависимости. Желающих ждут в Тюмени (улица Комсомольская, 6), Тобольске (8 мкр, д. 20), Ишиме (улица 8 Марта, 29).