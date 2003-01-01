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Более 3700 жителей региона обратились в медучреждения после присасывания клещей с начала опасного сезона — с 3 апреля.

По данным областного Управления Роспотребнадзора, это на четверть меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Случаи присасывания клещей фиксировались во всех городах и районах области. Наибольшее количество пострадавших в Тюмени (1223), Ишиме (306), Тобольске (206), Заводоуковском (210), Абатском (195) районах.

По данным на 17 мая, случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, иксодовым клещевым боррелиозом и другими инфекциями, передаваемыми клещами, не зарегистрировано.

В местах массового отдыха, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ проводятся акарицидные обработки. К настоящему моменту обработано свыше 3200 гектаров, в том числе в детских оздоровительных лагерях — более 2000 гектаров.

Горячая линия Управления Роспотребнадзора по Тюменской области по профилактике клещевых инфекций: 8-904-492-92-30.