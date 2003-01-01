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Депутат Тюменской областной Думы, член фракции КПРФ Тамара Казанцева побывала с рабочим визитом в городе на Иртыше.

По информации пресс-центра регионального парламента, одним из пунктов программы поездки стала парковая зона «Ермаково поле», на территории которой в советские времена был Дом отдыха «Тобольский». В 90-е база разрушилась, но тоболяки не оставили ее без внимания.

Известный местный предприниматель, общественный деятель, издатель, историк Аркадий Елфимов взял в долгосрочную аренду земельный участок и создал на нем парковую зону. На территории установлены памятники Ермаку, художнику Василию Сурикову, произрастает уникальная липовая роща, в которой встречаются около 300 видов растений. По мнению Тамары Казанцевой, парк может стать украшением туристических маршрутов Тобольска.

В ходе визита депутат поздравила в ДК «Синтез» хор «Русская песня» под руководством Люсьены Романовой с 45-летним юбилеем. Тамара Николаевна вручила всем участникам благодарственные письма, шесть человек получили ценные подарки.

Кроме того, депутат побывала на отчетном концерте по фитнес-аэробике и спортивной аэробике Тобольской детско-юношеской спортивной школы № 1, где вручила благодарности и зачетные книжки юным спортсменам. Отметим, что депутаты фракции КПРФ окажут команде материальную помощь из резервного фонда правительства Тюменской области.