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В Ишиме продолжается работа по ликвидации последствий сильного паводка.

Как сообщает городская администрация, в настоящий момент уже появилась возможность начать работы по водоотведению с территорий садоводческих товариществ. Уровень воды в реке Ишим позволяет сделать это.

Специалисты проложили три сточных водоотводных канала. Они обеспечивают отток воды с территорий садоводческих товариществ «Автомобилист», «Бытовик», «Керамик» и «Ишимсельмаш-2». Дополнительно обустроен канал в районе улицы Сибирской, на границе садов «Бытовик» и «Ишимсельмаш-2».

— Принятые накануне решения дали положительный результат. За первые сутки уровень воды на территории садоводческих товариществ снизился почти на 10 сантиметров. Некоторые участки освободились от воды, — рассказал глава Ишима Федор Шишкин.