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В Ишиме впервые за последнее десятилетие и в третий раз за 40 лет на свет появилась тройня.

По данным областного департамента здравоохранения, это счастливое событие произошло в перинатальном центре Ишима. Все трое новорожденных — девочки. Операцию кесарево сечение проводили сразу два врача акушера-гинеколога.

Малышки Екатерина, Валерия и Татьяна, получившие свои имена задолго до рождения, родились с неплохим для тройни весом — 1610, 1410 и 1600 граммов. По словам врачей, дети самостоятельно дышат, но этого недостаточно для того, чтобы выписать их из больницы.

— Им нужно прибавить в весе. О выписке можно будет говорить в том случае, если они достигнут хотя бы двух килограммов двухсот граммов, — рассказала опытный врач-неонатолог Елена Литвинцева.