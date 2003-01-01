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В регионе набирает обороты летняя оздоровительная кампания.

Ее ход обсуждался на расширенном заседании президиума ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе» с участием заместителя губернатора, директора департамента социального развития Ольги Кузнечевских.

По данным ведомства, специалисты говорили о запуске программы «Тюменское лето в Крыму», формировании системы организации безопасного отдыха, современной программе по отдыху и оздоровлению детей как ключевой задаче Национальной стратегии и других темах.

В частности, было отмечено, что в каждом детском центре в первые дни пребывания детей проводятся недели безопасности. Педагоги рассказывают детям о самых важных моментах и правилах поведения на тех или иных объектах, технике безопасности на улице, в помещении, на воде, при пожарной или аварийной ситуации, при неблагоприятных погодных условиях.