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Сегодня Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа завершает весеннюю сессию.

На двадцатом заседании в первом чтении будут рассмотрены поправки в законы, регулирующие порядок обеспечения ямальцев жилыми помещениями, сферу лесных и земельных отношений.

В окончательном чтении парламентарии намерены принять поправки в региональные законы об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, об уполномоченном по правам ребенка в автономном округе, а также о статусе депутата Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа.

Законодатели заслушают информацию правительства об итогах реализации в 2016 году государственных программ «Развитие образования на 2014 — 2020 годы», «Развитие научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2014 — 2020 годы».

Кроме того, депутаты обсудят вопросы организации безопасного отдыха, оздоровления детей и обеспечения трудовой занятости ямальских подростков в летнее время.