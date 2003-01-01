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Когда вода спокойна

В Тюменской области сохраняется стабильная паводковая ситуация. По последним данным областного Управления МЧС России, в Ишиме остаются подтопленными 178 нежилых садоводческих участков, на территории Ишимского района подтоплено 17 нежилых садоводческих участков. При этом уровень реки Ишим в районе города составляет 644 сантиметра.