Когда вода спокойна
В Тюменской области сохраняется стабильная паводковая ситуация. По последним данным областного Управления МЧС России, в Ишиме остаются подтопленными 178 нежилых садоводческих участков, на территории Ишимского района подтоплено 17 нежилых садоводческих участков. При этом уровень реки Ишим в районе города составляет 644 сантиметра.
На территории Абатского муниципального района подтоплено 270 нежилых садоводческих участков. Уровень воды в реке Ишим здесь — 957 сантиметров.
В Викуловском районе подтопленных жилых домов уже нет. Уровень воды в Ишиме — 819 сантиметров. Наконец, в Вагайском районе также нет подтопленных жилья и социальных объектов. Ситуация находится под полным контролем специалистов.