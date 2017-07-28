Не так давно в Тобольске закончились съёмки полнометражного художественного фильма и сериала «Тобол». Наш автор, известный актёр театра и кино Сергей Белозерских написал эти заметки со съёмочной площадки. И не с одной...

«Повтори, что ты сказал!»

Иду по киевской площади, огибая горы корзин, глиняных кувшинов и военных доспехов, мимо недостроенного Софийского собора, мимо распахнутых городских ворот, за которыми виден вольно пасущийся табун. Возле кузницы сложены кольчуги и шлемы, у мастерской напротив — диковинная прозрачная посуда: изделия стеклодувов. Поднимаюсь на крепостную стену. Воздух наполнен ароматом полевых цветов, и, кажется, мириады белых бабочек кружатся над древним городом. Русь! XI век!

Окрест — непривычный взгляду пейзаж: ни телеграфных столбов, ни высоковольтных линий. «Оказывается, «машина времени» давно изобретена!» — с восторгом отмечаю я. Площадь постепенно заполняется народом, кто-то советует толпе простолюдинов художественно испачкать свои костюмы, кто-то, взяв в руки булаву, удивляется: «Да она ж из резиновых груш, что в аптеках продают, сделана». И вот к мысли о «машине времени» добавляется уточнение, что, мол, машина эта называется не иначе, как кино! Иллюзия разрушается, и в памяти остаются воспоминания не о чуде, а об обыкновенном съемочном дне фильма «Ярослав Мудрый».

Конечно, ни о какой работе над ролью не может быть и речи, я был лишь участником массовки. Что называется, «халтурил» в свободные от спектаклей дни киевских гастролей.

…Где-то через неделю в том же Киеве кинокарьера пошла в гору. Оказался на съемках фильма «Житие святых сестер» Одесской киностудии, которая почему-то снимала на базе довженковской. Тут же напялили на меня армяк, нахлобучили шапку и посадили на козлы тарантаса, чтобы изобразил кучера.

— Текст дайте, — попросил в шутку.

— Что ты — «но» и «тпру-у» не скажешь?!

— Скажу, конечно, — буркнул себе под нос.

Как только мои «пассажиры» заняли места, сказал:

— А ну пошла, костлявая! Т-т-твою двадцать! Застоялась, хромоногая! Кудрит тебя раскудрит!

Подбежала ко мне какая-то всполошенная женщина с блокнотом.

— Ты можешь повторить то, что сказал? Вдруг озвучивать этот кусок придется. Надо, чтоб текст в артикуляцию попал!

В фильме этих кадров вообще нет!

Такое вот кино!

«Савелия в сценарии больше нет!»

…В ноябре прошлого года прошел кастинг, в декабре пробы на роль Савелия в фильме «Тобол». Савелий — проводник по степи, ведет от колодца к колодцу грабителей курганов. Было велено не бриться и не стричься до лета! Наступил июль. От киногруппы ни слуху ни духу… Решил напомнить о себе, мол, так и так, обязательства сдержал… Приходит смс от ассистента по актерам: «Вы знаете, буквально сегодня о вас думала. Увидев фотографии, хотела предложить сняться у нас. Вы очень понравились нашему режиссеру. Роль иеромонаха Сергия. А Савелия больше нет в нашем сценарии».

Представляете, если бы она начала свое сообщение с последнего предложения! Я бы дальше и читать не стал, и смс удалил. Вот было бы кино!

Ну, монах так монах. По крайней мере, стабильность. В четвертом фильме уже священника играю!

…Снимали эпизод — прибытие в Тобольск князя Гагарина летом 1712 года. Караван из нескольких судов подходит к Тобольску. Пристань заполнена народом, то бишь многочисленной массовкой. С дощаника сходит Гагарин (его играет Евгений Дятлов), нового губернатора встречают обер-комендант Бибиков, комендант Березова Толбузин, полковник Чередов в исполнении Сергея Степанченко, следующим в ряду стоит мой персонаж. Всему был свидетелем, все видел, слышал, помню… Как должно было быть по сценарию?

Представляется первый.

— Князь. Позвольте поклониться. Бибиков Карп Изотыч…

— Не робей, Изотыч. Слюбимся.

— Толбузин Агапон Иванович, комендант Берёзова града.

— Ага! Хозяин остяцкий. Поди чарки прими…

— Василий Чередов, полковник. Командую служилыми людьми Тобольского разряда…

Гагарин вручает Чередову кошель с деньгами.

…В мегафон звучит команда ассистента режиссера на движение массовки, следом: «Тишина площадке! Мотор! Камера!» Попробуйте произнести это громко, с зажатым пальцами носом! Получится, как в кино!

Итак…

Отрекомендовался Бибиков Карп Изотыч. За ним Толбузин вдруг произносит:

— Как меня зовут? А! Бибиков Карп Изотыч!

Дятлов оглядел обоих.

— Однояйцевые близнецы, что ли?

Площадку накрыл голос самого режиссера по громкой связи: «Стоп!» Пока все принимали первоначальное положение, Дятлов с интервалом секунд в десять повторял: «Бибиков и Тол-бу-зин! Бибиков и… Толбузин!» Вполне тактично внедряя в память актера фамилию киногероя.

Дубль! Камера! Мотор!

Гагарин подходит к Толбузину… Тот молчит…

— А вы, — говорит губернатор, — Толбузин Агапон Иванович.

Поди, что ли, чарку-то прими!

Кино, да и только!

«Пусть женщины машут Гагарину…»

…Второй режиссер занимается массовкой. Расставляет ее вдоль причала, объясняет суть происходящего. Предстоит снять реакцию горожан на прибытие губернатора. Постановщик, сидя за монитором, подсказывает: «Пусть женщины машут Гагарину руками! Только конкретно назначь, пальцем ткни, кому махать, а то все замашут!»

— Надо им белые платочки в руки дать, — советует один из тоболяков голосу над съемочной площадкой.

Второй режиссер парирует, прочитав некие стихотворные строки вроде «кричали женщины «ура» и в воздух чепчики бросали», и добавляет:

— Это не в нашем кино!

Тогда обнаружился на площадке и шутник.

— У всех ведь под киношной одеждой смартфоны, фотоаппараты. Пусть достанут и снимают Гагарина на память! Для семейного архива!

Ну, кино!

Великий обманщик

…Брел как-то по территории киностудии имени Довженко. Погода — жуть! Моросит. Тяжелые, свинцовые тучи по макушке шкрябают. Вдруг вижу сквозь густые деревья четкий, геометрически выверенный квадрат ясного неба! Что за явление природы? Не поленился, пробрался через заросли и… уперся в торец административного здания, выкрашенного в небесный цвет… Только легкие перистые облачка известью набрызганы. Небо на всякий пасмурный случай!

Это что-то из настоящего кино! Из «великого обманщика»!

…В том же 1981 году режиссер фильма «Ярослав Мудрый» Григорий Кохан предсказывал мне: «Лет через десять ты у нас на киностудии всех партизан переиграешь!»

Наступил 1991-й… Партизанская тема незаметно ушла из кино, развалилась и сама киностудия Довженко, да и вся Украина стала, мягко скажем, неоднозначной…

Вот такой кинематограф!