В России продолжается реформа контрольной и надзорной деятельности.

Одной из ключевых ее составляющих должна стать открытость и публичность деятельности контрольных органов. Это станет возможным благодаря прямой связи тех, кто контролирует, с теми, кого они контролируют.

По поручению председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева в регионах организовано проведение публичных обсуждений правоприменительной практики территориальных структур федеральных органов власти.

В Тюменской области данная работа также набирает обороты и находится на контроле у губернатора региона Владимира Якушева. К настоящему моменту создана интернет-площадка, определено помещение для проведения публичных обсуждений, организована их онлайн-трансляция.

Очередная встреча состоялась в минувшую пятницу. На откровенный разговор с предпринимателями и общественностью вышли специалисты Федеральной налоговой службы России по Тюменской области.

Федеральный инспектор по Тюменской области Владимир Черепанов в своем приветственном слове напомнил о том, что в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности есть возможность обсудить проблемы с представителями двенадцати разных ведомств.

По его словам, на официальном портале органов власти региона есть график публичных обсуждений. Там же можно заранее задать вопросы. Федеральный инспектор особое внимание обратил на тот факт, что именно оценка со стороны общественности станет одним из ключевых критериев при оценке эффективности деятельности контролирующих ведомств.

Владимир Черепанов призвал жителей области как можно активнее участвовать в публичных обсуждениях.

Заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской областной Думы Николай Токарчук от имени депутатов регионального парламента поблагодарил участников встречи за внимание, проявленное к этому новому и достаточно важному событию.

— Методы, внедряемые региональным налоговым управлением при администрировании и взаимодействии с налогоплательщиками, являются новаторскими и уже доказали свою эффективность и целесообразность. Тюменская областная Дума, в свою очередь, готова работать с ведомством и осуществлять конструктивное сотрудничество по вопросам реализации законотворческой деятельности, — подчеркнул Николай Анатольевич.

По его словам, областная Дума всегда открыта для диалога и готова рассматривать конструктивные предложения по внесению изменений в действующее законодательство.

Руководитель УФНС России по Тюменской области Тамара Зыкова пояснила, что цель реформы контрольно-надзорной деятельности — снижение административной нагрузки на бизнес. А в случае с налоговой службой — еще и улучшение качества налогового администрирования.

Для решения этих задач важным является выстраивание диалога с предпринимательским сообществом по вопросам, касающимся правоприменительной практики и осуществления налогового контроля и надзора.

Публичное обсуждение правоприменительной практики поможет самим предпринимателям. Налогоплательщики на конкретных примерах смогут оценить свои риски и принять правильное решение о том, как строить отношения с налоговиками.

В рамках публичных обсуждений специалисты УФНС по Тюменской области рассказали предпринимателям о самых разных сторонах налогового администрирования, основных механизмах и методах, применяемых при налоговом контроле.

Не раз было подчеркнуто, что налоговые органы имеют большой набор инструментов для выявления и доказательства нарушений, однако основной акцент делается не на наказание, а на профилактику нарушений.

Получился и диалог. Представители бизнес-сообщества не только слушали, но и сами задавали вопросы.