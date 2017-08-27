В минувшую пятницу в Государственном аграрном университете Северного Зауралья состоялся День агропромышленного комплекса Тюменской области.

В мероприятии приняли участие представители правительства, отраслевых ведомств, депутаты областной Думы, руководители сельхозпредприятий, студенты и преподаватели аграрного вуза. В рамках Дня АПК состоялись встречи заместителя губернатора, директора департамента регионального агропромышленного комплекса Владимира Чейметова с профессорско-преподавательским составом университета и студентами, школа выпускника «Агробизнес: слагаемые успеха», круглый стол по вопросам развития в регионе мясного скотоводства, а также посещение обновленного агробиотехнологического центра ГАУСЗ.

На встрече с преподавателями Владимир Чейметов подробно рассказал о нынешнем состоянии дел и перспективах дальнейшего развития регионального агропромышленного комплекса. По его словам, несмотря на сложные погодные условия нынешнего лета, по итогам полевой кампании отраслевым предприятиям удалось добиться впечатляющих успехов. Урожай зерновых и зернобобовых культур составил 1,585 миллиона тонн. Хороших показателей добились тюменские овощеводы. Особенно отличилась агрофирма «КРиММ», собравшая более 100 тысяч тонн картофеля при урожайности свыше 400 центнеров с гектара.

Успешно развивается и животноводство. Благодаря системной работе по обновлению материально-технической базы предприятий и вводу в эксплуатацию современных мегакомплексов, совершенствованию кормовой базы и улучшению генетического потенциала животных удалось существенно продвинуться в увеличении поголовья и молочной продуктивности дойного стада. В частности,

за 9 месяцев текущего года рост производства молока в сельхозорганизациях составил 6,2 процента.

Только за последние месяцы запущена молочно-товарная ферма в Ярковском районе, рассчитанная на 1800 голов дойного стада, свинокомплекс в Нижнетавдинском районе, крупнейший в регионе молочный комплекс в Голышманово, завод по производству индейки в Голышмановском районе. В стадии капитальной реконструкции находятся все птицефабрики, расположенные на юге Тюменской области.

Особый акцент в своем выступлении Владимир Чейметов сделал на наиболее важных и перспективных направлениях работы. Одним из них является оцифровка земель сельскохозяйственного назначения.

— Мне бы хотелось, чтобы аграрный университет выступил помощником в этом важном деле, — подчеркнул Владимир Чейметов. — Оцифровке и введению в единую базу данных с указанием их владельцев, перечнем выращиваемых сельскохозяйственных культур, сведениями о плодородии почвы подлежат более 19 тысяч земельных участков. Вся эта информация из года в год будет обновляться и актуализироваться. Только так мы сможем понять, что происходит с нашей пахотной землей. Создание единого центра точного земледелия, с участием специалистов аграрного университета Северного Зауралья, позволит нам активно внедрять самые современные технологии и системы управления.

Замгубернатора также сообщил: по прогнозам аналитиков к 2024 году количество беспилотных (то есть без участия человека) машин и механизмов, обрабатывающих землю, будет доведено почти до 50 процентов от общего количества техники, выпускаемой к этому времени.

— Сегодня сельскохозяйственное машинострение развивается семимильными шагами, — заявил чиновник. — Уже есть опытные образцы техники, активно разрабатываются системы навигации, посредством которых с минимальной погрешностью выполняются все сельскохозяйственные работы. Все процессы в автоматическом режиме фиксируются в компьютере. И в этой части нам с вами есть над чем поработать. Для того чтобы добиться успеха, мы должны иметь четкое представление о том, что делается на конкретном земельном участке, и при необходимости оказывать своевременную поддержку сельхозпроизводителям.

Комментарий

Николай Бабин

заместитель председателя комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной Думы,

член фракции «Единая Россия»:

— Сегодня подготовка специалистов в аграрном университете Северного Зауралья выходит на совершенно иной уровень. Я побывал в современных лабораториях, оснащенных по последнему слову техники, и искренне порадовался за студентов. Но следует добиваться того, чтобы это первоклассное оборудование давало отдачу, чтобы на нем проводились исследования, востребованные нашими отраслевыми предприятиями.

Нам следует добиваться и того, чтобы как можно больше выпускников, получивших знания в сельскохозяйственном вузе, возвращались в село и на практике применяли полученные знания, развивая наш агропромышленный комплекс. А для этого надо создавать соответствующие условия. Надо строить социальное жилье, чтобы молодой специалист не думал о крыше над головой, а полностью отдавался работе.