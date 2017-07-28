Эта тема иногда проскальзывает в СМИ, и кое-что мы знаем не от старушек на скамейках. Однако гораздо интереснее было увидеть всё своими глазами на международной выставке «EXPO-2017», которая с помпой завершилась осенью в дружественном нам Казахстане!

Надеемся, после наших летних репортажей с места события кое-кто поехал-посетил Астану, пока там шла крупнейшая в мире выставка. Хотя большинство граждан, как вещает статистика, туризмом не «страдают», особенно познавательным, предпочитая пляжный отдых, ремонт дома или дачные дела, которым нет ни края, ни конца.

Девиз «Энергия будущего» предоставил участникам выставки идеальную возможность продемонстрировать свои ноу-хау-изобретения, воплощённые хотя бы в опытные образцы. Большинство из них — генераторы электроэнергии всех мыслимых и немыслимых типов. Но мы ограничимся транспортной тематикой, так как она нас затрагивает всех поголовно, особенно этим хронически и неизлечимо «болеют» автолюбители, коих у нас не менее половины населения.

Действительно, автомобили с футуристическим дизайном встречались то тут, то там. Около них часто «селфились» наивные посетители, стараясь вы-глядеть такими же красивыми и загадочными. Например, наших, тюменских, туристов покорил новый «Пежо» с угловатыми формами, как у игрушечных роботов-трансформеров. Однако гораздо интереснее было увидеть принципиально новые, экологически чистые двигатели.

У хозяев выставки была представлена пара моделей на солнечных батареях, покрывавших корпус сверху, как панцирь черепахи, но, судя по клиренсу и узеньким колёсикам, ездить они смогут только по сверхровной поверхности типа корки соляного озера Бонненевилль или Блэк-Рок, на которых не раз устанавливались рекорды скорости по суше (на сегодня это скорость 1230 км/ч у болида «Thrust SSC»).

Свои новейшие разработки автомобилей в натуральную величину представили некоторые брендовые фирмы «BMW» и «Shell»… Не хотели от них отставать и малоизвестные. Например, Узбекистан выставил свой электромобиль-«мыльницу» «Ravon-2030» (наверное, тогда-то он и увидит свет на улицах Ташкента).

Интересные разработки можно было увидеть в павильоне Чехии. Это и летающий мопед, который на испытаниях поднял в воздух явно легковесный пластиковый макет пилота. Хотя двухместный электросамолёт «OK-SAU33» у них уже давно и успешно летает.

Ещё с прошлого тысячелетия я от своего отца, инженера-конструктора, слышал об изобретениях, в том числе и в России, водородных двигателей, которым служит топливом… вода. Этих горе-изобретателей быстро «убирали» — никому не нужна была революция в бензиновой империи ни раньше, ни сейчас, особенно в странах — производителях жидкого топлива.

Первыми такие машины всё же внедрили японцы, на экране своего павильона они не преминули похвастаться сим фактом, однако дать «пощупать» такой авто рискнул только… Узбекистан. Не «напрягая», как остальные, своих дизайнеров, они взяли и создали такой автомобиль на базе известного паркетника «Matiz», который сейчас проходит тестовые испытания. Гидролизная установка его двигателя прямо на ходу из чистой воды выделяет водород, который и служит топливом для двигателя внутреннего сгорания, снижая выбросы вредных веществ в атмосферу сразу на 80%. Вот и свершилась мечта детства — увидеть своими глазами такое чудо техники, вдруг да увидим когда-нибудь его на своих дорогах… Уж чего-чего, а чистой пресной воды в России больше, чем у кого-либо. Вспомним тот же Байкал или систему озёр плато Путорана — за ней, кстати, второе место в мире по запасам пресной воды после «священного моря» Сибири.

Бренд выставки — электромобиль можно было увидеть и в арсенале полицейских, что патрулировали по периметру огромный выставочный комплекс «EXPO-2017», да что там — его можно было бесплатно выиграть в лотерею путём нажатия кодового шифра на своём телефоне. Эх, кому-то ведь повезло!

А нам повезло хотя бы в том, что у нас есть возможность путешествовать и видеть всё своими глазами. Кстати, следующая выставка «EXPO-2020» будет в Дубае, где строится ещё более грандиозный комплекс, под стать другим архитектурным новшествам эмирата, среди которых свыше ста занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Вот тогда-то мы туда и навострим лыжи, вот только бы выбраться из пресловутого финансового кризиса, не так ли?